Дортмундская «Боруссия» рассматривает форварда «Сассуоло» Скамакку в качестве замены Холанду

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка входит в сферу интересов «Боруссии» из Дортмунда.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в немецкой команде считают, что 23-летний итальянец сможет заменить в стартовом составе форварда Эрлинга Холанда, который близок к уходу из стана «шмелей» летом 2022 года.

Как сообщает источник, сумма предполагаемого трансфера за игрока команды Серии А может составить около 45 миллионов евро.

Напомним, что Скамакка находится в клубной системе «Сассуоло» с января 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забив девять голов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. В составе сборной Италии футболист отыграл две встречи.