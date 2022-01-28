Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дортмундская «Боруссия» рассматривает форварда «Сассуоло» Скамакку в качестве замены Холанду

Немецкому клубу придется заплатить за итальянского футболиста около 45 миллионов евро.
28 января 2022 14:50
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка входит в сферу интересов «Боруссии» из Дортмунда.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в немецкой команде считают, что 23-летний итальянец сможет заменить в стартовом составе форварда Эрлинга Холанда, который близок к уходу из стана «шмелей» летом 2022 года.

Как сообщает источник, сумма предполагаемого трансфера за игрока команды Серии А может составить около 45 миллионов евро.

Напомним, что Скамакка находится в клубной системе «Сассуоло» с января 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забив девять голов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. В составе сборной Италии футболист отыграл две встречи.

источник: La Gazzetta dello Sport
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душаУкраинская дзюдоистка Белодед поделилась снимками: плохая девочкаБузова в футболке и без бюстгальтера случайно засветила лишнее
«У этого неадеквата был пунктик — прославиться». Зарема разнесла Газизова за махинации в «Спартаке»
Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в жарком эфире «Матч ТВ» резко высказалась о Шамиле Газизове и ситуации в клубе. Приводим выдержки из ее выступления.
Крюгер — в ауте, Клэбо и Йохауг — в изоляции. В Норвегии перед Олимпиадой творится ковид-ужас
Коронавирус продолжает выбивать участников Олимпиады из разных стран.
Россия на Олимпиаде-2022: детальный прогноз по золотым медалям
4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, на которой российские спортсмены будут претендовать на победу во многих дисциплинах. Полный расклад - в нашем видео.
Молдавский заберет у Бейдера последнее. Расклад и лучшие ставки на Bellator 273
В ночь на 30 января в Финиксе пройдет представительный турнир под эгидой Bellator, в главном бою которого российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с действующего чемпионом Райаном Бейдером.
Панарин и Малкин прервали «русскую депрессию» в НХЛ (видео)
Артемий Панарин и Евгений Малкин открыли счет в очередных матчах своих команд в регулярном чемпионате НХЛ. Правда, «Рейнджерс» в итоге проиграл «Коламбусу» (3:5), а «Питтсбург» дома в овертайме уступил «Сиэтлу» (1:2).
Гуд-бай, Азмун, адьос, Кордоба. Обзор трансферов РПЛ
История с переходом Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» приобретает новый поворот.
Еще два года назад он рисовал лучше, чем прыгал, а сейчас едет на Олимпиаду за золотом. Портрет Марка Кондратюка
Рассказываем о новом лидере российской мужской «фигурки», чьего имени еще недавно никто не знал.
Что происходит? Биатлонисты пошли на штрафной круг — в Пекин не полетели сразу пятеро из олимпийской команды
Наши биатлонисты не смогли в полном составе отправиться на Олимпиаду. Причины этому разные, в том числе - организационные проколы.
NaVi возвращается! Расклады на BLAST Premier Spring Groups 2022 по CS:GO
C 28 января по 6 февраля пройдет онлайн-турнир с участием 12 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 200 тысяч долларов.
Шакил О’Нил ради букмекера продал долю в клубе НБА
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отказался от акций «Сакраменто Кингз», чтобы стать послом WynnBet.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика