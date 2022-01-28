Представитель «Спартака» - о Газизове: Истец приложил к делу непонятную бумагу

Представитель московского «Спартака» Елена Чачуа прокомментировала претензии бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова к руководству красно-белых.

«Мы считаем, что перспективы в иске нет никакой. Никакой рукописной бумаги быть не может и уж тем более являться приложением к договору, это документом назвать нельзя. Если господин Газизов говорит, что все-таки это какое-то обязательство, которое ему дал Леонид Арнольдович, то это не может иметь отношение к «Спартаку» и трудовому договору, не может являться трудовым спором.

Истец приобщил к материалам дела трудовой договор, эту непонятную бумагу и соглашение о расторжении трудового договора. Но дело в том, что между господином Газизовым и клубом действительно было подписано соглашение, где подробно расписаны все выплаты по премиальным, этот документ он к материалам дела не приобщил», - приводит слова Чачуа ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что во время заседания Газизов продемонстрировал расписку владельца столичного клуба Леонида Федуна о передаче ему части акций красно-белых.

Представители москвичей сразу потребовали проверить ее подлинность, из-за чего заседание вновь пришлось перенести на 4 марта.

Отметим, что сам Федун снова не смог присутствовать в здании суда, о чем предварительно уведомил судью. Ожидается, что 4 марта Леонид Арнольдович все же прибудет в столицу Башкирии.

Напомним, Газизов подал исковое заявление к московскому клубу с требованием о взыскании стоимости части акций «Спартака», которые ему якобы обещал Федун при назначении генеральным директором клуба. Также Газизов требует восстановить его в этой должности.