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«Ростов» потерпел поражение от «Штутгарта» в контрольном матче

У ростовчан забитым мячом отличился хавбек Данил Глебов.
28 января 2022 15:26
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Ростова» уступили «Штутгарту» (1:2) в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 28 января, в Марбелье (Испания).

Отметим, что в составе российской команды гол забил полузащитник Данил Глебов, отличившийся на 18-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами форварда Алексиса Тибиди (87) и хавбека Филиппа Форстера (89, с пенальти).

Добавим, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Виталия Кафанова занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

27 февраля «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

источник: «Советский спорт»
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