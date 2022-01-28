«Ростов» потерпел поражение от «Штутгарта» в контрольном матче

Футболисты «Ростова» уступили «Штутгарту» (1:2) в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 28 января, в Марбелье (Испания).
Отметим, что в составе российской команды гол забил полузащитник Данил Глебов, отличившийся на 18-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами форварда Алексиса Тибиди (87) и хавбека Филиппа Форстера (89, с пенальти).
Добавим, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Виталия Кафанова занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
27 февраля «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».
источник: «Советский спорт»