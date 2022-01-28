«Спартак» назвал состав на первый матч под руководством Ваноли

Московский «Спартак» объявил в своем твиттере стартовый состав на товарищеский матч с братиславским «Слованом».
Отметим, что это первая игра красно-белых под руководством Паоло Ваноли.
Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
Стартовый состав: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.
Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.
Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.
источник: ФК «Спартак»