«Барселона» и «Ювентус» отправили запросы по аренде Обамеянга до конца текущего сезона

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно данным The Athletic, в услугах 32-летнего габонца заинтересованы «Барселона» и «Ювентус». Отмечается, что оба клуба уже обратились в стан «канониров» по поводу аренды футболиста до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.