Шамиль Газизов: Я давно в правовом поле с Федуном и Салиховой – я не за деньги, я за правду

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу слов Заремы Салиховой в свой адрес.

Ранее супруга владельца московской команды Леонида Федуна раскритиковала 53-летнего специалиста за его деятельность во время работы в стане красно-белых.

– Я уже не на кухне. Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьей. Они, наверное, думали, что замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди все должны понимать уже давно. Я себя уважаю. Я действующее лицо, – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Газизов подал исковое заявление к московскому клубу с требованием о взыскании стоимости части акций «Спартака», которые ему якобы обещал Федун при назначении генеральным директором. Также Газизов требует восстановить его в этой должности.