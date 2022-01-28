Кузяев – о матче с «Бетисом» в ЛЕ: «Зениту» достался очень серьезный соперник, но с ним можно играть

Центральный полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы, в котором его команда сыграет с «Бетисом».

Отметим, что первая встреча между клубами состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, а ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье.

– Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону. И все же я считаю, что с «Бетисом» можно играть – как и с любым соперником, сколь бы силен он ни был, – цитирует Кузяева клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что подопечные Сергея Семака заняли третье место в квартете H в рамках группового этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков в шести турах.