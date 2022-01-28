Камано может перейти в «Труа»

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Footmercato, 25-летним футболистом интересуется «Труа». Отмечается, что Камано сегодня прилетит во Францию, чтобы согласовать детали соглашения с клубом.

Гвинейский футболист получил повреждение в выездном матче «Локомотива» с «Олимпиком» в рамках Лиги Европы.

В текущем сезоне российского чемпионата Камано провел 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.