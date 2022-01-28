Руни не возглавит «Эвертон» этой зимой

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни, ранее выступавший за «Эвертон», сообщил о том, что он отказался возглавить «ирисок» этой зимой.

Напомним, что ранее ливерпульский клуб покинул Рафаэль Бенитес.

– «Эвертон» обратился к моему агенту, попросив меня пройти собеседование по поводу работы. Я отверг это предложение. Когда-нибудь я бы хотел возглавить команду чемпионата Англии, но сейчас я сосредоточен на «Дерби», – цитирует Руни B/R Football на своей странице в Twitter.

Отметим, в данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах.