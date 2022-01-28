Слуцкий - о переходе Кучаева в «Рубин»: Поможем реанимировать его карьеру

Главный тренер «Рубина» прокомментировал трансфер хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

Напомним, что полузащитник пополнил состав казанской команды в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа.

«Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — приводит слова наставника телеграм-канал «Рубина».

В нынешнем сезоне Кучаев провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.