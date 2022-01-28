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Терюшков заявил, что «Химки» не делали Кокорину никаких предложений

Российский футболист выступает в чемпионате Италии с зимы прошлого года.
28 января 2022 17:39
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного перехода российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

Ранее стало известно, что руководство «фиалок» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с 30-летним нападающим.

– По Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил. Видимо, итальянским СМИ выгодно создавать весь этот ажиотаж вокруг. Будет ли интересен Кокорин, если станет свободным агентом? Зависит от условий. Все может быть, как говорится, – приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб десять матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: Sport24.ru
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