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«Спартак» упустил победу в товарищеском матче со «Слованом»

Встреча между российской и словацкой командами прошла в Дубае.
«Спартак» упустил победу в товарищеском матче со «Слованом»
28 января 2022 17:49
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Спартак"

Московский «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» (2:2) в товарищеском матче на зимнем сборе.

Красно-белые вели по ходу встречи со счетом 2:0. У московской команды отличились Даниил Денисов (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (41). «Слован» ответил точными ударами Владимира Вайсса (60) и Александр Чаврич (87).

Отметим, что этот матч стал первым для Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, что красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.

источник: «Советский спорт»
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