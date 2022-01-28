«Спартак» упустил победу в товарищеском матче со «Слованом»

Московский «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» (2:2) в товарищеском матче на зимнем сборе.

Красно-белые вели по ходу встречи со счетом 2:0. У московской команды отличились Даниил Денисов (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (41). «Слован» ответил точными ударами Владимира Вайсса (60) и Александр Чаврич (87).

Отметим, что этот матч стал первым для Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, что красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.