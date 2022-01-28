Норвежка Фемстейневик одержала победу в спринте на чемпионате Европы, Гербулова стала восьмой

Сегодня, 28 января, состоялась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в немецком Арбере.

Отметим, что победительницей соревнований стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, финишировавшая с результатом 21 минута 52,7 секунды. При этом спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах. Второе место заняла Франциска Хильдебранд из Германии (+3,7; без промахов). Тройку лучших замкнула еще одна немецкая спортсменка, а именно Янина Хеттих (+ 25,9; один промах).

Добавим, что россиянка Наталья Гербулова завершила сегодняшнюю гонку на восьмой строчке, проиграв лидеру 40,1 секунды (один промах). Также в топ-20 попала ее соотечественница Евгения Буртасова (+1.08,2; два промаха).