Ваноли – о ничьей со «Слованом»: Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничейный результат своей команды в контрольном матче против «Слована» (2:2).

Отметим, что прошедшая встреча стала первой для итальянского специалиста на посту наставника московского клуба. В составе красно-белых голы забили полузащитники Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев.

– Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать. Сейчас пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда, – цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.