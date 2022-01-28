«Манчестер Сити» возобновил переговоры со Стерлингом по поводу продления контракта

Руководство «Манчестер Сити» по-прежнему надеется на подписание нового контракта с фланговым нападающим Рахимом Стерлингом.

Как сообщает ESPN, английский клуб намерен сохранить 27-летнего англичанина в своем составе на фоне слухов об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Реала». Отмечается, что в ближайшее время «манкунианцы» обсудят с игроком и его агентом детали нового долгосрочного соглашения.

Напомним, что Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. В общей сложности он отыграл за команду 319 матчей, забил 123 гола и отдал 89 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 85 миллионов евро.