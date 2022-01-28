УЕФА дисквалифицировал Уокера на три матча Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не примет участия в ближайших трех матчах своей команды в Лиге чемпионов.

Отмечается, что 31-летний англичанин получил дисквалификацию по итогам встречи группового этапа турнира против «Лейпцига» (1:2). На 83-й минуте футболист попал шипами по голеностопу нападающему соперников Андре Силве.

Таким образом, Уокер не поможет «горожанам» в матчах 1/8 финала со «Спортингом», а также не сыграет в первой четвертьфинальной встрече в случае, если подопечные Хосепа Гвардиолы преодолеют стадию плей-офф турнира.