Кессье отказался от перехода в «Тоттенхэм» – игрок ждет предложений от «Интера» или «Ювентуса»

Центральный полузащитник «Милана» Франк Кессье не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний ивуариец отклонил предложение лондонского клуба, поскольку он надеется на продолжение своей карьеры в «Интере» или «Ювентусе».

Напомним, что Кессье защищает цвета «Милана» с июля 2019 года. В составе «россонери» он отыграл 205 матчей, забил 35 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.