Червиченко заявил, что Бакаеву необходимо покинуть «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу игры полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева в контрольной встрече со «Слованом» (2:2).

Отметим, что в прошедшей встрече 25-летний россиянин стал автором забитого мяча, а также записал на свой счет результативную передачу на хавбека Даниила Денисова.

– Я вообще не обращаю внимания на предсезонные игры. Они ни о чем. Можно только рассмотреть вписывается или нет отдельный игрок в команду. Но Бакаеву надо бежать сломя голову из «Спартака». Он не будет игроком основы. Там покупают каких-то легионеров. У Бакаева 5 лет не получается пробиться в основной состав. Года через два он сможет стать значимым игроком для другой команды, – цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативных паса. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.