Шварц поделился комментарием после поражения «Динамо» от софийского ЦСКА в контрольном матче

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении своей команды в товарищеской встрече против софийского ЦСКА (1:3).

Отметим, что в составе московского клуба гол забил центральный защитник Иван Ордец.

– Это была хорошая проверка в игре против хорошего соперника. Временами наш прессинг работал не очень хорошо. С другой стороны отмечу, что у нас были хорошие забегания, но качество последнего паса страдало. Для нас важно, что у нас есть такие контрольные игры, в которых мы можем посмотреть в деле всех имеющихся футболистов, – цитирует Шварца клубная пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

26 февраля москвичи сыграют в гостях против «Химок».