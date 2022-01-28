«Ювентус» хочет получить компенсацию за досрочное расторжение аренды Мораты

«Барселона» планирует приобрести форварда «Атлетико» Альваро Морату.

Как сообщает Marca, «сине-гранатовые» хотят взять 29-летнего футболиста в аренду с опцией последующего выкупа. «Атлетико» в ходе переговоров настаивает на полном трансфере Мораты.

Отметим, что в данный момент Альваро находится в аренде у «Ювентуса». Туринский клуб хочет получить пять миллионов евро за досрочное расторжение соглашения.

Добавим, Мората провел 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.