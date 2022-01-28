Сербский нападающий Душан Влахович подписал контракт с «Ювентусом».

О переходе 22-летнего футболиста из «Фиорентины» в стан туринцев сообщает пресс-служба серии А. О сроках соглашения не сообщается.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Влахович будет зарабатывать в «Ювентусе» около семи миллионов евро.

Контракт серба с »фиалками» истекал в 2023 году.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 21 матч, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.