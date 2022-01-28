Владимир Быстров: Если Чалов уйдет в «Брест», это будет правильное решение

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный уход форварда ЦСКА Федора Чалова в «Брест».

Отметим, что у 23-летнего футболиста и главного тренера французского клуба Мишеля Дер Закаряна один агент.

«Чалов сейчас не так ярко играет за ЦСКА, как в прошлые сезоны, у него спад. Ему что-то нужно менять. Если он уйдет, это будет правильное решение, если останется, то снова будет доказывать. Шапи ушел из «Краснодара» в Турцию, имеет игровую практику и забивает. Это хороший пример», цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Чалов провел 16 матчей, в которых забил три гола.