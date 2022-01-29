Хет-трик Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2022

Сборная Венесуэлы на своей поле оказалась сильнее команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломон Рондон. Также один гол забил Дарвин Мачис.

Гости ответили лишь одним мячом в исполнении Бруно Миранды.

Отметим, что с 60-й минуты боливийцы играли в меньшинстве после удаления Лионеля Хустиньяно.

Таким образом, Венесуэла с десятью очками осталась на последней, десятой строчке в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022. Боливия располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.