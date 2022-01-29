Черчесов рассказал, как перенес коронавирус: Ситуация интересная

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о перенесенном коронавирусе.

«Ситуация интересная. Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче под руководством Черчесова «Ференцварош» уступил Академии Пушкаша со счетом 0:1. Отметим, что подопечные наставника с 24-й минуты играли в меньшинстве.

После этой игры венгерский клуб остался лидером национального чемпионата, набрав 35 очков в 17 матчах.