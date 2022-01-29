Ло Чельсо станет игроком «Лиона»

Аргентинский полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо перейдет во французский «Лион».

По информации Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, 25-летний футболист будет выступать во Франции на правах аренды. При этом его новый клуб будет покрывать 50 процентов зарплаты игрока. Соглашение будет оформлено до конца текущего сезона без права выкупа.

«Лион» видит Ло Чельсо временной заменой уходящему в «Ньюкасл» бразильцу Бруно Гимарайншу.

В нынешнем сезоне Джованни провел 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.