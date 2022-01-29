«Ливерпуль» договорился с «Порту» о переходе Луиса Диаса за 60 млн евро

Английский «Ливерпуль» и «Порту» согласовали условия перехода полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации исчтоника, мерсисайдцы заплатят за 25-летнего футболиста 60 млн евро (с учетом бонусов). С самим хавбеком будет подписан 5-летний контракт.

Напомним, Диас выступает за «Порту» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «драконов» 125 матчей, забил 41 гол и отдал 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Колумбии полузащитник отыграл 31 встречу (7 голов).