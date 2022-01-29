Кулушевски близок к уходу из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» близок к аренде полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деяна Кулушевски. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, «Тоттенхэм» предлагает аренду с возможностью выкупа игрока при определенных условиях за 30 миллионов евро. Однако, итальянский клуб требует опцию обязательного выкупа игрока за 40 млн. Переговоры продолжаются.

Напомним, Кулушевски перешел в «Ювентус» в январе прошлого года из «Аталанты» за 35 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности форвард отыграл за туринцев 74 матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач.

В составе сборной Швеции футболист провел 20 встреч (один гол).