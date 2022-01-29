Душан Влахович: Я хочу, чтобы «Ювентус» мной гордился

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал свой переход в туринский клуб из «Фиорентины».

«Эта команда всегда на первом месте. Я в полном распоряжении тренера и моих товарищей по команде, которым постараюсь помочь как можно лучше. Я хочу, чтобы «Ювентус» мной гордился», - приводит слова форвард пресс-служба «старой синьоры».

Ранее стало известно, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Влахович будет зарабатывать в «Ювентусе» около семи миллионов евро.

Контракт серба с «фиалками» истекал в 2023 году.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 21 матч, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.