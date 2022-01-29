Оздоев назвал Азмуна «колхозником», иранец ответил

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал пост в своем инстаграме, посвященный форварду команды Сердару Азмуну.

Россиянин выложил совместную фотографию футболистов и подписал ее: «Следуй за своей мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник».

Комментарий Азмуна не заставил себя долго ждать: »Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», - ответил Сердар.

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Напомним, иранский нападающий заключил пятилетнее соглашение с леверкузенским «Байером» и покинет «Зенит» летом по истечении срока контракта в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в котором забил десять мячей.