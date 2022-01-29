«Эвертон» подписал контракт с Лэмпардом

Экс-тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард в самое ближайшее время будет назначен наставником ливерпульского «Эвертона». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, стороны уже заключили контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Ранее пост главного тренера «ирисок» покинул испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Отметим, что «Эвертон» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Дебютный матч под руководством Лэмпарда ливерпульская команда проведет на выезде против «Ньюкасла». Встреча состоится 8 февраля в рамках 24-го тура АПЛ.