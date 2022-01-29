Рондон - о хет-трике в ворота Боливии: Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать

Экс-форвард петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Хосе Саломон Рондон прокомментировал оформленный им хет-трик в составе сборной Венесуэлы в отборочном матче ЧМ-2022 с Боливией (4:1).

«Возвращение. Гол. Снова гол. И опять. Победа. И улыбка. (Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать)», - написал Рондон в своем твиттере.

После этой победы Венесуэла с десятью очками осталась на последней, десятой строчке в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022. Боливия располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.