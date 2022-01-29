Широков назвал Гончаренко средним тренером

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко из «Краснодара» и назначение немца Даниэля Фарке на пост главного тренера клуба.

«Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко - не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.

Гончаренко - средний тренер, который попал в хорошую команду - ЦСКА - и довел ее до своего уровня - среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.

Наконец-то в «Краснодаре» взяли тренера из-за границы, он может им что-то дать. Но если говорить о чемпионстве, не верю в него - как и в тренера, который долгое время не боролся за чемпионство. Менталитет другой, это все равно что провести два-три года в «Уфе», и потом прийти рассказывать, что покажешь футбол «Манчестер Сити», - приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, после ухода из ЦСКА Гончаренко возглавил краснодарский клуб, однако в зимнюю паузу стало изветно об увольнении специалиста. Истинная причина отставки по-прежнему неизвестна, однако владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что она не связана с результатами команды.

Некоторые СМИ сообщали, что тренер не выходил на связь во время обсуждения селекционной работы клуба.

Позже стало известно о назначении наставником южан немца Даниэля Фарке.