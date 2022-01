«Ливерпуль» официально объявил о трансфере форварда «Порту» Диаса

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый нападающий «Порту» Луис Диас.

Согласно данным источника, английский клуб подписал долгосрочный контракт с 25-летним колумбийцем. Отмечается, что игрок будет выступать под 23-м номером.

Как утверждает портал Transfermarkt, сумма сделки за футболиста должна составить 45 миллионов евро, а также 15 миллионов в виде бонусов. При этом сам форвард заключит с «мерсисайдцами» пятилетнее соглашение.

Напомним, Диас выступал за «Порту» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «драконов» 125 матчей, забил 41 гол и отдал 19 результативных передач. В составе сборной Колумбии футболист отыграл 31 встречу (7 голов).

