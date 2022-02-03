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Бывший врач «Спартака» объяснил, почему Глушакову не стоит возвращаться в команду

Футболист выступает за подмосковные «Химки»
03 февраля 2022 22:09
автор: Александр Шульгин

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал, в чем заключается главная проблема клуба в настоящее время, а также объяснил, почему чемпиону России в составе красно-белых Денису Глушакову не стоит возвращаться в столичную команду.

«У Дениса сильный дух, большая душа. Человеку хочется заниматься, он делает свою работу. При большом желании у Дениса все получилось. Если человек желает зарабатывать только деньги, то ничего не выйдет. Неважно, 35 лет или 22 года, потому что без силы духа, без понимания своего тела невозможно хорошо играть. Денис был настоящим капитаном в «Спартаке», это истина, это история. Сейчас в команде нет лидера, нет капитана. Результаты первого круга подтверждают это.

Знаю, что Глушаков сейчас выступает за «Химки». Но он не вернется в «Спартак», ему это не нужно. Денису надо играть за команду гораздо лучше «Спартака». Но если они вернут Дениса, то команда станет совсем другой, в ней появится настоящий лидер и капитан», - приводит слова китайского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне Глушаков провел 17 матчей, в которых забил семь мячей.

В составе «Спартака» игрок, кроме титула чемпиона, также выиграл Суперкубок страны.

Лю Хуншен прославился своей методикой иглоукалывания, благодаря которой смог помочь многим футболистам, чьи травмы считались практически безнадежными.

источник: «Спорт-Экспресс»
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