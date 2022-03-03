Терюшков заявил, что легионеры не покинут «Химки»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заверил, что выступающие за клуб легионеры не покинут команду.

«Иностранцы не обращались в клуб с просьбой об уходе. Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально», - приводит слова Терюшкова «РБ-Спорт».

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что массовый исход иностранцев произошел в «Краснодаре». Международные организации позволили футболистам расторгать соглашения с российскими клубами без выплаты неустойки.

Кроме того, два из трех немецких тренеров уже покинули Россию: из московского «Локомотива» ушел Маркус Гисдоль, а «Краснодар» расстался с Даниэлем Фарке. Динамовец Сандро Шварц и наставник «Спартака» Паоло Ваноли заявили, что остаются работать со своими командами.

После 19 туров «Химки» замыкают турнирную таблицу РПЛ.