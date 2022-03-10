Андрей Калайчев: Решение КДК по «делу Кухты» считаю логичным

Бывший защитник «Локомотива» и сборной СССР Андрей Калайчев прокомментировал победу клуба в «деле Кухты».

– Во-первых, могу сказать, что было приятно смотреть за игрой «Локо» против «Химок». Команда действовала впереди остро, ярко. Во-вторых, это решение КДК РФС можно интерпретировать как компромисс. С одной стороны – формальное нарушение, видимо, всё же было. С другой – оно пришлось на матч с «Енисеем». Поэтому всё логично. Понравилась, собственно, и игра чешского нападающего. Можно только порадоваться, что он не уезжает из России, – рассказал Калайчев.

Напомним, что в матче с «Химками», который состоялся в рамках 20-го тура РПЛ чешский футболист стал автором победного гола, забив на 80-й минуте. После встречи подмосковный клуб подал протест на результат игры с железнодорожниками, поскольку Кухта не мог принимать участия в матче из-за дисквалификации, полученной в своей последней встрече за пражскую «Спарту».