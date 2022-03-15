Ракицкий может стать игроком клуба чемпионата Турции

Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий входит в сферу интересов одного из турецких клубов.

Согласно информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, руководство команды «Истанбул Башакшехир» уже вступило в переговоры с 32-летним украинцем по поводу возможного подписания контракта.

Добавим, что 2 марта Ракицкий покинул «Зенит». Он выступал за петербуржцев с января 2019 года. В общей сложности игрок провел за клуб 108 матчей, забил семь голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Также в своей карьере Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В составе сборной Украины он принял участие в 54 встречах.