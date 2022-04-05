«Шансы команд примерно равны». Тренер «Бенфики» Вериссиму - о предстоящем матче с «Лииверпулем»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Нельсон Вериссиму поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финаоа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах. Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с «Аяксом», шансы команд примерно равны.

Мы можем подавить сильные стороны «Ливерпуля». Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться. Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 5 апреля в столице Португалии на стадионе «Луж». Начало в 22.00 по московскому времени.