«У нас большие амбиции». Льоренте готовится к матчу против «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ни одна команда не вылетает после жеребьевки. Мы выйдем сражаться, и каким бы ни был результат, он будет. Понятно, что в чемпионате у нас хорошая победная серия, и мы должны ей воспользоваться. Команда голодна до побед, у нас большие амбиции. Впереди важная игра и трудный соперник, который проводит отличный сезон. У «Атлетико» четкие идеи. Уверен, что это будет отличный матч», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча соперников в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 5 апреля на домашней арене англичан. Начало в 22.00 по московскому времени.