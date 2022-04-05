«Давайте будем серьезными, пожалуйста». Инфантино исключил замену Ирана на Италию на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что иранцев могут исключить за то, что они заблокировал 2000 женщин на стадионе во время отборочного матча с Ливаном.

«Давайте будем серьезными, пожалуйста.

Когда мы говорим о чемпионатах мира, проводимых раз в два года, это потому, что это невероятное соревнование. Италия участвовала почти всегда, другие страны хотят участвовать чаще, и важно дать больше надежды другим странам.

Я думаю о том, что пережил в детстве, и мне жаль, что другие дети сегодня не могут этого сделать. В этом разделенном мире важно иметь больше шансов объединиться и вместе заниматься спортом», — передает слова Инфантино Sport24.

Чемпионат мира стартует 21 ноября с матча группы A Сенегал - Нидерланды. Сборная Ирана выступит в своем первом матче в этот же день против Англии на стадионе «Халифа» в Дохе.