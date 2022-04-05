Бернарду Силва - об «Атлетико»: Сейчас мы гораздо лучше подготовлены к таким событиям

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о сопернике «горожан» по 1/4 финала Лиги чемпионов - «Атлетико». Матч состоится 5 апреля на «Этихаде» (Манчестер).
«Команда, которую я вижу сегодня, очень хорошо подготовлена к таким моментам и матчам. У нас была отличная команда пять сезонов назад, но сейчас мы гораздо лучше подготовлены к таким событиям. Мы заметно добавили. Это приходит с опытом. У нас были разочарования, но мы извлекли урок», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА.
Очное противостояние двух клубов состоится 5 апреля. Начало матча - в 22:00 мск.
источник: UEFA (УЕФА)