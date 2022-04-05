Бензема - о Мбаппе: Мы бы забивали с ним в «Реале» в два раза больше голов

Форвард сборной Франции и «Реала» Карим Бензема высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Да, я часто говорю, что хочу видеть его в «Реале». Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы играть с ним на клубном уровне. Думаю, мы забивали бы в два раза больше голов. А может, даже в три раза больше!

Мы хорошо понимаем друг друга в сборной Франции, потому что знаем, что каждый из нас будет делать. Например, нам обоим нравится смещаться влево, но мы никогда не будем там вместе в одно и то же время», — сказал Бензема L’Equipe.

Отметим, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета нынешнего года. По последней информации, парижский клуб всеми силами пытается сохранить форварда, несмотря на его желание уйти в стан «сливочных».