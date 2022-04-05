Юрий Жирков: Врач «Зенита» сказал Семаку, что я больше не смогу играть

Полузащитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков рассказал, что на решение тренерского штаба питерского «Зенита» расстаться с ним повлияло заключение клубных врачей.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждем». Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и еще кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке - не моё.

Семак просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьезна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом все и закончилось. Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, по истечении контракта с питерцами летом 2021 года Жирков поуинул команду и полгода тренировался самостоятельно, подумывая завершить карьеру.

В зимнюю паузу текущего чемпионата соглашение с игроком подписали подмосковные «Химки».