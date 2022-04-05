«Сказал ему - иди на три буквы». Жирков рассказал о разговоре с депутатом после Евро-2012

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем диалоге с одним из депутатов Государственной думы РФ в польском отеле после вылета национальной команды с Евро-2012.

«Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?». Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, команда под руководством Дика Адвоката выиграла стартовый матч у сборной Чехии со счетом 4:1, затем сыграла вничью 1:1 с поляками и уступила 0:1 грекам. По итогам группового этапа сборная России заняла третье место и не смогла выйти в 1/4 финала.