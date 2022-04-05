Баженов считает, что Ларссон не вернется в «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов объяснил, почему форвард команды Джордан Ларссон больше не вернется в клуб.

«Одно дело, когда есть проблемы - человек технически или физически не готов, так бывает. Но когда нет желания, видно, что человек не хотел - нужно что-то кардинально менять. «Спартак» затянул с этим или он сам. Попытаться продать Ларссона летом? Какие-то деньги нужно выручить за него. История со «Спартаком» для игрока закрыта. Вряд ли он вернется в Россию», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Накануне стало известно, что швед приостановил контракт со «Спартаком» и отправился на родину. До конца года он будет выступать за АИК на правах аренды.