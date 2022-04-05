Владимир Перегонцев: Руководство Локомотива поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову

Бывший капитан и тренер «Локо» Владимир Перегонцев оценил решение руководства «Локомотива» назначить главным тренером команды Заура Хапова.
— Руководство клуба поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову. Во-первых, важен микроклимат в команде. Во-вторых, хорошо известна квалификация Заура Залимовича, его опыт и человеческие качества. В то же время Марвин Комппер продолжит работу и будет готовить команду к матчам. Результат уже показал – команда поднимается в турнирной таблице, показывает содержательный футбол. Лицензию PRO, в которую всё упирается, в этот чисто юридический аспект, Комппер получит: это вопрос времени. Гораздо важнее то, как команда завершит текущий сезон. Выбранный курс уже показывает свою состоятельность. Стабильность может и должна помочь команде на финише сезона в борьбе за медали в РПЛ.