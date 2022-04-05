ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Перегонцев: Руководство Локомотива поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову

Владимир Перегонцев: Руководство Локомотива поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову
05 апреля 2022 12:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Локомотив"

Бывший капитан и тренер «Локо» Владимир Перегонцев оценил решение руководства «Локомотива» назначить главным тренером команды Заура Хапова.

— Руководство клуба поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову. Во-первых, важен микроклимат в команде. Во-вторых, хорошо известна квалификация Заура Залимовича, его опыт и человеческие качества. В то же время Марвин Комппер продолжит работу и будет готовить команду к матчам. Результат уже показал – команда поднимается в турнирной таблице, показывает содержательный футбол. Лицензию PRO, в которую всё упирается, в этот чисто юридический аспект, Комппер получит: это вопрос времени. Гораздо важнее то, как команда завершит текущий сезон. Выбранный курс уже показывает свою состоятельность. Стабильность может и должна помочь команде на финише сезона в борьбе за медали в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Владимир Перегонцев: Руководство Локомотива поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову
Владимир Перегонцев: Руководство Локомотива поступило вполне логично, доверив этот пост Хапову
05.04.2022 12:10
Футбол
автор: Сергей Иванов
Баженов считает, что Ларссон не вернется в «Спартак»
Форвард приостановил контракт с клубом
05.04.2022 11:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Сказал ему - иди на три буквы». Жирков рассказал о разговоре с депутатом после Евро-2012
Сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира
05.04.2022 11:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Юрий Жирков: Врач «Зенита» сказал Семаку, что я больше не смогу играть
Футбоист рассказал подробности своего ухода из «Зенита»
05.04.2022 10:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бензема - о Мбаппе: Мы бы забивали с ним в «Реале» в два раза больше голов
Мбаппе выступает за «ПСЖ».
05.04.2022 10:33
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бернарду Силва - об «Атлетико»: Сейчас мы гораздо лучше подготовлены к таким событиям
«Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
05.04.2022 10:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Давайте будем серьезными, пожалуйста». Инфантино исключил замену Ирана на Италию на ЧМ-2022
Ранее Италия не смогла одолеть Северную Македонию в стыковых матчах.
05.04.2022 09:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
«У нас большие амбиции». Льоренте готовится к матчу против «Манчестер Сити»
Команды проведут первый раунд четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов
05.04.2022 09:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Испанский «Атлетик» признан лучшим профессиональным клубом сезона
УЕФА отметил басков за работу в детско-юношеской сфере
05.04.2022 09:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Шансы команд примерно равны». Тренер «Бенфики» Вериссиму - о предстоящем матче с «Лииверпулем»
Во вторник пройдут первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов
05.04.2022 09:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Как выжить в РПЛ «Спартаку» и Слуцкому? Расклады на концовку футбольного сезона
В оставшихся семи турах красно-белым предстоит решать непривычную задачу сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
Хапов возглавил «Локомотив», Ларссон покинул «Спартак», ЦСКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русский блюз. Тарасенко, Барбашев и Бучневич отгрузили четыре шайбы в ворота Просветова (видео)
Дубль Владимира Тарасенко, три очка Павла Бучневича и гол Ивана Барбашева принесли «Сен-Луису» крупную победу над «Аризоной» (5:1) в очередном матче чемпионата НХЛ.
Юбиляр Гусев «расколдовал» Федорова. Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА благодаря голу Никиты Гусева вырвал волевую победу у московских одноклубников (2:1) и сравнял счет в противостоянии (1-1).
Спасибо, Боб, за эти четыре года! Как Россию покинул последний великий иностранный тренер
Канадец Боб Хартли официально объявил о своем уходе из «Авангарда» и КХЛ.
Так кто номер один — Щербакова или Валиева? Рейтинг лучших фигуристок России
Обновленная табель о рангах наших одиночниц. По итогам олимпийского сезона - и с прицелом на следующий.
«Спартак» еще может сделать «Динамо» чемпионом». Мнение Червиченко
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел для «Плеймейкера» итоги яркого 23-го тура РПЛ.
Сербам — респект! А Фуркаду — гражданство? Как в России оценили поддержку со стороны спортсменов-иностранцев
Спорт все больше погружается в пучину политических разборок. Очередным примером этого стал матч баскетбольной Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.04.2022: на кону 16 381 250 рублей!
4 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Панарин снова дышит в спину Капризову! Очередной поворот в гонке русских звезд НХЛ (видео)
Гол и результативная передача Артемия Панарина в домашнем матче с «Филадельфией» помогли «Рейнджерс» отыграться с 0:3 и завершить вничью основное время, пусть в серии буллитов «летчики» и вырвали победу (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика