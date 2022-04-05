Тухель - о Бензема: Пару лет назад он был одним из самых недооцененных игроков в мировом футболе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру форварда «Реал Мадрид» Карима Бензема. «Челси» сыграет со «сливочными» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу похвалить Бензема. Думаю, пару лет назад он был одним из самых недооцененных игроков в мировом футболе. Это уже не так. Он заслужил все, что с ним сейчас происходит. Он много значит для «Реала», играет ключевую роль в команде. Это впечатляет. Карим — выдающийся игрок и личность. Но теперь эта характеристика верна и для других игроков «Реала». В этой команде много сильных личностей», — цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.