Пулишич - о матче против «Реала»: Мы должны чувствовать себя уверенно после прошлогоднего полуфинала

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился мнением о сопернике перед первой игрой 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Матч состоится завтра, 6 апреля.

«Мы должны чувствовать себя уверенно после победы над ними в полуфинале прошлого сезона. В прошлом году мы добились хороших результатов и надеемся добиться того же в этом году. Это игра плей-офф Лиги чемпионов, и она будет непростой, но, учитывая, что мы хотели этого весь прошлый сезон, нам нужно чувствовать себя уверенно», - передает слова Пулишича пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов лондонский клуб встречался со «сливочными» на стадии полуфинала. Тогда будущие триумфаторы турнира одолели соперников со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.