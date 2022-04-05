«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».
Согласно данным UOL, 62-летний итальянец входит в список специалистов, который могут возглавить «красных дьяволов» летом 2022 года.
Отмечается, что помимо Анчелотти, английская команда интересуется наставником «Аякса» Эриком тен Хагом и Маурисио Почеттино, в данный момент тренирующем «Пари Сен-Жермен».
Напомним, что Анчелотти возглавил «Реал» в июле прошлого года. В нынешнем сезоне «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 69 очков в 30 турах. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
источник: UOL