В Госдуме привели в пример Малкома остальным легионерам РПЛ

Депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлаков оценил слова бразильского нападающего питерского «Зенита» Малкома о том, что он собирается полностью отработать свой контракт с клубом, несмотря на санкции.

«Вот так должны поступать настоящие профессионалы, а не бежать из клуба, за который ты выступаешь и с которым у тебя контракт. Я уверен, что этот поступок положительно отразится на карьере Малкома.

А вот ребята, разорвавшие контракты с Россией, думают, что перестраховались и теперь их карьере ничего не грозит. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Не удивлюсь, если у них возникнут проблемы с трудоустройством, если не сейчас, то через несколько лет», - приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне Малком провел 27 матчей, в которых забил семь мячей.